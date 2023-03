Schelotto: “L’Italia non ha un attaccante come Retegui. Ricorda Toni del 2006”

L’ex calciatore e allenatore Guillermo Barros Schelotto ha rilasciato un’intervista ai microfoni de La Gazzetta dello Sport in cui ha parlato di Mateo Retegui. L’attaccante classe 99 del Tigre è stato convocato dal ct Roberto Mancini per i prossimi impegni della Nazionale italiana. Il tecnico paraguaiano conosce bene il ventitreenne, in quanto fu lui a farlo esordire con la maglia del Boca Juniors nel 2018. Alcune parole di Schelotto: “Retegui? Ha molta personalità, viene da una famiglia con buona educazione, base solida, ha capacità di adattarsi e si sta preparando per questo passo. L’Italia, al di là di Immobile, non ha un 9 come Retegui. E credo che questa convocazione gli aprirà le porte anche per un club europeo, qui ho sentito parlare del Milan. È un 9 di potenza: per l’Italia sarà ottimo, può tranquillamente giocarsela per il fisico che ha e per la grinta. Un goleador e in Italia non ce ne sono con le sue caratteristiche: ricorda Simeone del Napoli con più garra, oppure il Luca Toni del 2006″.

Foto: Twitter Tigre