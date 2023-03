Mancini sulla convocazione di Retegui: “Pensavamo che non volesse venire, ma ha detto subito sì”

Presente in collegamento a DAZN, il commissario tecnico dell’Italia, Roberto Mancini, ha parlato di Mateo Retegui, ufficializzando di fatto la convocazione in Nazionale del centravanti in forza al Tigre: “Lo stavamo seguendo da tempo. È un ragazzo giovane che gioca titolare da due anni nel campionato argentino. Ha qualità che a noi mancano, pensavamo che non volesse venire ma ha detto subito di sì e lo abbiamo convocato”.

Foto: Twitter Tigre