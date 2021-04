Schalke, giocatori e dipendenti aggrediti dopo la retrocessione. Il club: “Non accettiamo l’accaduto. Partite le indagini”

Con una nota sul sito ufficiale lo Schalke 04, dopo la retrocessione in Zweite Bundesliga, ha condannato l’aggressione che avrebbero ricevuti i giocatori e i dipendenti al ritorno a Gelsenkirchen: “Alcuni singoli individui hanno superato limiti non negoziabili per lo Schalke 04. Con tutta la comprensibile frustrazione e tutta la comprensibile rabbia per la retrocessione in Zweite Bundesliga: il club non accetterà mai che l’integrità fisica dei suoi giocatori e dipendenti venga messa in pericolo. Ma questo è esattamente quello che è successo la scorsa notte attraverso le azioni di alcuni individui. Il club condanna questo comportamento con la massima fermezza. Le indagini sono già iniziate e lo Schalke 04 non farà ulteriori commenti fino a quando non verrà fatta chiarezza sull’accaduto”.