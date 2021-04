Bundesliga, lo Schalke 04 perde e retrocede in ZweiteLiga

Lo Schalke 04 è retrocesso in ZweiteLiga con quattro giornate d’anticipo sulla fine del campionato. Una retrocessione amara che arriva al termine di una stagione negativa sotto tutti gli aspetti per la squadra della Ruhr, che negli anni scorsi ha lottato anche per posizioni europee e per il titolo.

A sancirne la retrocessione il ko con l’Arminia Bielefeld, per 1-0.

Sui social, il club tedesco ha commentato: “Fa più male del previsto. Che schifezza”.

Tut noch mehr weh als erwartet. Scheiße! — FC Schalke 04 (@s04) April 20, 2021

Foto: Twitter Schalke 04