Scaroni: “Walker vuole vincere, difficile che arrivi un attaccante adesso”

A parlare ai microfoni di DAZN, in vista del match tra Milan e Parma, è stato il presidente del Diavolo Paolo Scaroni. Tra i temi affrontati c’è stato l’arrivo di Walker, ma anche e soprattutto la questione attaccanti in chiave calciomercato. Queste le sue parole: “Il palmares di Walker parla da solo. Lui è un giocatore che vuole vincere e aggiungerà forza e passione al nostro Milan. Il mercato di gennaio è sempre difficile, non sono sicuro che porteremo qualcuno là davanti adesso. Siamo molto attenti a creare un Milan forte. In campionato non sempre abbiamo fornito prove all’altezza. Vogliamo che i tifosi sostengano la squadra, lo vuole l’allenatore e anche Jerry Cardinale. Abbiamo bisogno del sostegno dei nostri tifosi e sono sicuro che mi ascolteranno”.

FOTO: sito Milan