Milan-Parma, le formazioni ufficiali

A scendere in campo in questo 22° turno di Serie A, alle ore 12:30, saranno Milan e Parma. Un match molto importante per entrambe le compagini. I rossoneri, infatti, hanno bisogno di vincere per avvicinarsi alla zona Europa, mentre gli ospiti dovranno cercare a tutti i costi di conquistare almeno un punto per allontanarsi dalla zona retroscessione. Qui di seguito le formazioni ufficiali della partita.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Pavlovic, Gabbia, Theo Hernandez; Fofana, Musah; Pulisic, Reijnders, Leao; Morata.

PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Valeri, Valenti, Vogliacco, Del Prato; Hernani, Sohm; Mihaila, Cancellieri, Man; Djuric.

FOTO: X Milan