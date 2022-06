Scaroni: “Ibrahimovic? Tornerà in grande forma. Donnarumma? L’esperienza al PSG è stata una cosa buona”

Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha parlato ai microfoni di RAI GR Parlamento: “Quale futuro per Ibrahimovic? Io mi auguro ancora in campo, e credo anche lui. So che sta procedendo a ritmi accelerati come sa far lui, per reintegrarsi fisicamente. Conoscendolo, sono abbastanza sicuro che tornerà in grande forma fisica e a quel punto credo ricomincerà a giocare. È stato fondamentale.

Donnarumma? Ma io credo che questa esperienza gli possa essere utile comunque, le facciate fanno crescere. I giovani devono cambiare, anche prendere qualche facciata. Penso che nell’insieme questa esperienza al PSG sia stata una cosa buona per Donnarumma“.

Foto: sito ufficiale Milan