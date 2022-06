Scaroni: “Maldini e Massara? Sono sicuro che si raggiungerà un’ intesa per il rinnovo”

Ai microfoni di Gr Parlamento ha parlato Scaroni che si sofferma sui rinnovi di Maldini e Massara e non solo: “l cambio di proprietà in questo momento cruciale ha ritardato le cose ma tutto in un clima idilliaco di rapporti. Non mi preoccupo molto del tema rinnovi di Maldini e Massara, non ho il minimo dubbio che si raggiungerà un’intesa per cui questa coppia. Sono stati importanti e spero continuino con il Milan in futuro. La mia preoccupazione su questo tema è bassissima”

Foto: Sito ufficiale Milan