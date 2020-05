Scarcerato l’arbitro Vincic: “Il mio errore è stato accettare un invito a pranzo”

Slavko Vincic, arbitro UEFA sloveno arrestato in Bosnia durante un’operazione contro lo spaccio di droga e lo sfruttamento della prostituzione, ora è un uomo libero. Scarcerato e intervistato da Veecer, ha raccontato la sua versione dei fatti: “Ho accettato un invito a pranzo, il che è risultato essere il mio errore più grande. E me ne pento. Ero seduto al tavolo con la mia compagna, all’improvviso è arrivata la polizia ed è successo quel che è successo. Ma ero a quel casolare per pura casualità. Ho una mia azienda ed ero in Bosnia per una riunione di lavoro. Non ho nulla a che fare con le persone che sono state fermate e arrestate, nè io nè i miei soci commerciali. La polizia ci ha portato via, ci ha fatto alcune domande come testimoni e quando hanno visto che non conoscevamo gli accusati ci hanno lasciati andare.”

Foto: SportFair