UEFA, arrestato l’arbitro sloveno Vincic: è coinvolto in un giro di prostituzione

Slavko Vincic, arbitro UEFA sloveno di 40 anni, secondo quanto riportato dal quotidiano croato 24Sata sarebbe stato colto in flagranza di reato e arrestato in un casolare a Bijeljina, in Bosnia Erzegovina. Il direttore di gara è stato ammanettato per il presunto coinvolgimento in un giro di prostituzione. Nel mentre, sul luogo, le Forze dell’Ordine hanno trovato anche cocaina e armi.

Foto: SportFair