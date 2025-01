Scambio Kouame-Sanabria, domani nuovi dialoghi

L’idea scambio Sanabria-Kouame tra Torino e Fiorentina non è ormai una novità rispetto alla sorpresa di diversi giorni fa. Domani alle 12,30 i due club si affronteranno al “Franchi” e ci sarà la possibilità di nuovi dialoghi. Lo scambio intriga, bisogna trovare gli incastri giusti, nel frattempo Kouame ha preso tempo con chi lo ha cercato (l’Empoli l’ultimo a provarci in ordine di tempo) evidentemente allettato dall’idea di indossare la maglia granata. Capitolo Luiz Henrique: la Fiorentina confidava di essere ancora in corsa dopo questo weekend, nei giorni scorsi aveva continuato a lavorarci, ma lo Zenit ha confermato l’intenzione di mettere sul tavolo addirittura 35 milioni per chiudere rapidamente la trattativa.

Foto: Instagram Fiorentina