Scamacca-West Ham in 10 giorni: il Paris Saint-Germain non era così vicino

Gianluca Scamacca viaggia spedito verso il West Ham. Ma per la verità viaggiava spedito già martedì 12 luglio quando veniva considerato a un passo dal Paris Saint–Germain quando invece il club inglese aveva fatto irruzione come vi avevamo raccontato quel giorno, casualmente lo stesso che ha portato Koulibaly a dire sì al Chelsea. Il West Ham stava lavorando nell’ombra, il PSG aveva mollato da un pezzo, poi aveva ingaggiato Ekitike. E dovendo sistemare molti esuberi, è subentrata la necessità di riflettere sulle cose da fare. Il West Ham ha saputo lavorare e chiudere in 10 giorni, il Sassuolo si è accontentato di una cifra più bassa rispetto ai 47 milioni, ma stiamo parlando di 4 o 5 milioni in meno. Resta una grande operazione per un attaccante che ha tutte le caratteristiche per fare bene in Premier. Entro domenica saranno sistemati gli ultimi dettagli, poi Scamacca potrà volare a Londra per le visite con il nuovo club.

Foto: Scamacca Instagram