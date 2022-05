Scamacca conferma: “La mia priorità è restare in Italia”

Gianluca Scamacca ha raggiunto i 16 centri in campionato grazie alla doppietta messa a segno col Bologna. A Sky Sport l’attaccante romano ha parlato del proprio futuro, confermando la voglia di restare in Italia: “Penso che la cosa importante sia finire il campionato nel migliore dei modi. Ci siamo rialzati sempre nonostante le difficoltà. Oggi è andata bene perché volevamo i tre punti a tutti i costi visto il risultato dell’andata. Io penso che la mia priorità sia quella di affermarmi in Italia. Poi il mercato è imprevedibile. Quando ci sarà da decidere, prenderemo la decisione migliore. Il campionato italiano è di altissimo livello e la mia priorità sarebbe questa. Le valutazioni le fanno gli altri, vedremo cosa succederà. Ora penso solo a finire al meglio la stagione”.

Per l’Inter è un grande obiettivo fin dallo scorso agosto, con conferme assolute a gennaio.

