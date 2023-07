Scamacca-Roma, l’apertura West Ham di 4 giorni fa e la priorità di Mourinho

Gianluca Scamacca non è stato convocato ieri per l’amichevole tra West Ham e Danegham&Redbridge. Può essere non obbligatoriamente un indizio di mercato, ma comunque la conferma di quanto anticipato quattro giorni fa in chiave Roma, ovvero l’apertura del club inglese al prestito dopo il muro dei giorni scorsi. Quasi in contemporanea ieri la fidanzata Flaminia Appolloni ha postato una foto con Gianluca, mano nella mano e il commento: “Così felice, ti amo”. Tutto questo mentre qualche giorno fa Scamacca aveva pubblicato una clessidra come se ci fosse una trattativa in stato avanzato. Sappiamo del sondaggio dell’Inter soltanto esplorativo (per i nerazzurri non è una priorità, la prima scelta per l’attacco è Balogun), sappiamo che la priorità di Mourinho è Morata ma oggi la Roma non è uscita allo scoperto con il pagamento della clausola di circa 21 milioni all’Atletico Madrid. Ecco perché adesso non ci sono troppe strade: una soluzione per Morata oppure l’affondo per Scamacca, a Mourinho serve una punta a stretto giro di posta. Il problema è che Mourinho vorrebbe soltanto Morata e l’ha fatto capire in mille modi, magari gradirebbe anche Scamacca ma non sarebbe la sua prima scelta. Tuttavia prendere altro tempo significherebbe rischiare di perdere l’opzione per il classe 1999. Quindi, bisogna agire in fretta, Scamacca spera che sia Roma molto presto.

Foto: Instagram West Ham