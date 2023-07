L’indiscrezione: Scamacca-Roma, ora il West Ham si ammorbidisce

Gianluca Scamacca ha detto recentemente cosa pensa della Roma: è casa sua, spera di poter essere allenato da Mourinho e non servirebbero altre parole per sintetizzare meglio il suo forte desiderio. Impegnata a individuare una chiave per arrivare alla priorità Morata (ma urge pagare la clausola, al momento non ci sono altre strade), la Roma mantiene vivi i contatti con il West Ham perché deve battere tutte le strade possibili pur di arrivare a un attaccante. E il West Ham si sta ammorbidendo sulla formula del prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo, pur avendo speso 38 milioni di base fissa più bonus appena la scorsa estate.

