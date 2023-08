Gianluca Scamacca è appena arrivato in Italia. Come raccontato, l’attaccante destinato all‘Atalanta è atterrato a Roma e a breve svolgerà le visite mediche coi nerazzurri direttamente a Villa Stuart. Poi sarà la volta della firma sul contratto che lo legherà con il club bergamasco permettendogli di tornare a giocare in Italia dopo un solo anno al West Ham.

Foto: Instagram West Ham