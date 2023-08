Scamacca-Atalanta: l’Inter si era già tirata fuori. Le ultime su De Ketelaere

Gianluca Scamacca e l’Atalanta: vale quanto vi abbiamo raccontato dopo le 20. L’Inter aveva già lasciato il campo libero alla Dea e ora l’Atalanta si appresta a chiudere per una cifra di circa 30 milioni, bonus compresi. Non era un testa a testa tra Inter e Atalanta fino a un’ora fa, la situazione era fin troppo chiara già prima di cena a favore delle Dea. Ora l’Inter vuole stringere per Balogun. Beto? Piace e potrebbe essere un’altra soluzione se partisse Correa, esattamente come l’Inter aveva pensato a Scamacca. Ma la prima scelta resta Balogun, l’Inter spera di chiudere per una cifra di 35 milioni, anche qualcosa in meno. E ha il sì dell’attaccante. Tornando all’Atalanta, dopo la nostra clamorosa anticipazione di qualche giorno fa, ora si va avanti con fiducia in direzione De Ketelaere. E il club di Percassi confida di incassare il sì definitivo entro il weekend, ma c’è già apertura. L’Atalanta lavora su De Ketelaere alle spalle di El Bilal-Touré e Scamacca: idea molto intrigante…

Foto: Instagram Scamacca