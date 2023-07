Scamacca: “Chi mi prende farà un affare. Per molti sono un talento inespresso”

Capitolo mercato: “Credo, però, che un punto d’arrivo non lo raggiungerò mai. Nella mia testa mi pongo sempre due tipologie di obiettivi: uno a breve termine, l’altro a lungo. Anche se nella prossima stagione dovessi segnare 20 gol, al ventesimo punterei a farne 22. Sono molto duro con me stesso, molto pretenzioso. Fin da quando giocavo per strada nel mio quartiere di Roma. Sono uno di strada, nato nella strada e cresciuto per strada”.

Come anticipato, c’è stata l’apertura del West Ham al prestito dopo il muro dei giorni scorsi. C’è stato un sondaggio dell’Inter soltanto esplorativo e sappiamo che la priorità di Mourinho è Morata ma la trattativa è in stallo, quindi o la Roma troverà una soluzione per Morata oppure porterà l’affondo per Scamacca.

Foto: Instagram West Ham