Scalvini: “Valutazione di 40 milioni di euro? Focalizzato solo sull’Atalanta”

, difensore dell’, ha rilasciato un’intervista ai taccuini de. Il diciannovenne, classe 2003, è un protagonista della Dea con la quale ha disputato sedici presenze (tra Serie A e Coppa Italia) arricchite da due reti e un assist. Alcune parole del giovane calciatore: “La mia valutazione di 40 milioni? Molte volte vengo a sapere certe notizie dai giornali, in tanti mi chiedono del calciomercato, ma io sono focalizzato solo sull’Atalanta. I rumors non mi distraggono, il problema dei talenti che corrono presto il rischio di perdersi: in questo devo ringraziare sempre l’educazione avuta dai miei genitori e la formazione nelle giovanili in Atalanta, che dal punto di vista comportamentale è la scuola migliore. Inter? Ha una classifica peggiore rispetto agli altri anni, ma avrà voglia di risollevarsi, dunque non sarà affatto facile. Per noi non fa differenza affrontare una grande o una piccola, non ci sono partite più importanti, ma vogliamo solo giocare al meglio. La Coppa Italia è uno dei nostri obiettivi e vogliamo arrivare fino in fondo, ma prima c’è la Sampdoria”.