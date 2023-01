Esclusiva: Scalvini, per l’Inter è una salita. Atalanta, per ora stop all’Atletico Madrid

Giorgio Scalvini è sempre più un rampante dell’Atalanta, consacrazione assoluta arrivata anche dalle parole di Gasperini dopo la gara di domenica scorsa in casa della Juve. L’Atalanta non intende prendere in considerazione offerte in questa sessione di mercato, ma in generale possiamo dire che la strada per l’Inter è assolutamente in salita perché la valutazione raggiungerà livelli stratosferici. C’è un club che farebbe follie per Scalvini: si tratta dell’Atletico Madrid come anticipato lo scorso giugno. Per il momento c’è lo stop dell’Atalanta, se ne riparlerà eventualmente in futuro.

Foto: sito Atalanta