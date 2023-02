Scaloni: “Spero che il Napoli vinca lo scudetto. Spalletti è un grandissimo allenatore”

Nell’intervista concessa a margine della Panchina d’Oro, dove è anche stato premiato, il ct dell’Argentina campione del mondo Lionel Scaloni ha parlato anche del Napoli e di Luciano Spalletti: “La squadra mi piace, hanno un grandissimo allenatore che sta facendo la differenza. Spero che riescano a vincere. Giocano ogni partita in modo differente, non c’è mai un problema in campo. Mi piace come affrontano le partite e per questo sono primi”.

Foto: Twitter Argentina