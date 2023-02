Scaloni: “Allegri deve gestire bene Di Maria. Sa di cosa è capace”. Su Simeone e Nico Gonzalez…

Lionel Scaloni, CT dell’Argentina campione del Mondo ha parlato a margine della Panchina d’Oro a Coverciano, dove è anche stato premiato.

Queste le sue parole: “Il Mondiale vinto? Fino a ora non mi sono ancora reso conto di quello che abbiamo fatto. È stato un mese dove non è facile fare una vita normale. Sono stato in Spagna, quando tornerò in Argentina vedremo cosa succederà e inizierò a pensare a quello che abbiamo fatto”.

Su Di Maria: “Allegri sa benissimo che giocatore ha a disposizione. Deve gestirlo benissimo perché è un giocatore che ha bisogno di stima e che va preservato al meglio. Così può esprimersi al massimo, è un giocatore di livello mondiale. Non ci ho riparlato dopo la finale contro la Francia. Un consiglio? Nessuno, ci mancherebbe. Sanno cosa fare”.

Su Nico Gonzalez: “Per noi è stata dura non averlo al Mondiale, era un giocatore fondamentale. Era uno dei titolari e comunque entrava sempre. Deve essere al 100% altrimenti non riesce a esprimersi. Se tornerà al 100% sarà fondamentale. Fa gol, può giocare a destra e a sinistra, ma deve stare bene”.

Su Lautaro: “Ho visto che adesso fa anche il capitano. Sono contento per lui, è in una grande società e sono felice per un giocatore bravissimo”.

Su Simeone: “È sempre stato nella nostra orbita. Purtroppo nella Nazionale argentina ci sono tanti giocatori che possono essere convocati, abbiamo stima in lui”.

Foto: twitter Argentina