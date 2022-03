Scaloni: “Messi? Non sono nella sua testa, dunque godiamocelo ora”

Lionel Scaloni, Commissario Tecnico della Nazionale argentina, ha parlato quest’oggi in conferenza stampa. Inevitabile menzionare il tema Lionel Messi, che ha parlato in maniera enigmatica del suo futuro post Mondiale in Qatar: “Dopo aver giocato un Mondiale credo che tutti facciano delle valutazioni per poi prendere le conseguenti decisioni. Non sono nella sua testa per sapere davvero cosa pensa. Ad ogni modo, godiamocelo ora. È la legge della vita e ad un certo punto accadrà. Perché pensare al futuro se c’è un presente spettacolare. È inutile pensare già ora a cosa accadrà dopo il Mondiale“.

Foto: Twitter Selección Argentina