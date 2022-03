Messi enigmatico sul futuro: “Dopo il Mondiale farò il punto su molte cose”

Il futuro di Lionel Messi resta un enigma: sebbene il fantasista sia legato ad un contratto biennale con il Paris Saint-Germain, il mancato ambientamento in terra francese e le difficoltà incontrate nella nuova realtà hanno alimentato numerose voci di ogni genere. Ad aggiungere incertezza è stato lo stesso calciatore, che intervistato questa notte dopo la partita vinta dalla sua Argentina contro il Venezuela ha rilasciato dichiarazioni enigmatiche sul proseguo della sua carriera.

Il numero dieci argentino ha infatti commentato: “Dopo il Mondiale dovrò fare il punto su molte cose, che vadano bene o male“. Interrogato ancora sul proprio futuro, il fuoriclasse argentino ha risposto: “Non lo so. Penso solamente a ciò che arriva adesso, ed è la partita contro l’Ecuador. Poi ci saranno le gare di preparazione e infine il Mondiale. E poi, non lo so”.