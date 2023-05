Scala nuovo ds Spal: soltanto conferme sei giorni dopo

Ve lo avevamo anticipato sei giorni fa, adesso arrivano conferme. Matteo Scala è il nome giusto per il ruolo di direttore sportivo della Spal che ripartirà dalla Serie C, al suo fianco quasi sicuramente Simone Spadafora che ricoprirebbe il ruolo di responsabile degli osservatori. Sei giorni dopo conferme ovviamente senza citare fonti (specialità della casa), in chiaro ritardo rispetto a quanto svelato.

Foto: Twitter ufficiale Spal