Esclusiva: Spal, avanzano Scala e Spadafora nel casting di Tacopina

La Spal vuole ripartire dalla Serie C con un programma ambizioso che possa cancellare la cocente delusione della retrocessione. Ieri vi avevamo parlato dei contatti con Collauto e Poggi, entrambi già protagonisti a Venezia, un tandem per la poltrona di direttore sportivo e dintorni. Confermiamo, ma sta avanzando un altro tandem con possibilità di sorpasso: si tratta di Matteo Scala, ex Carpi, Bari e Genoa, e Simone Spadafora (quest’ultimo sarebbe responsabile degli osservatori, diversi anni fa ha avuto un ruolo nel Matera). Non è stata fatta ancora una scelta definitiva, ma è una soluzione che si può concretizzare pur tenendo conto degli altri contatti del numero uno della Spal, compresi quelli con Collauto e Poggi.

Foot: Instagram Tacopina