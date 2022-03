Carnevali: “Scamacca e Frattesi, 65 milioni potrebbero non bastare. Berardi? Valuteremo le richieste”

Intervistato da GR Parlamento, il direttore generale del Sassuolo Giovanni Carnevali ha fatto il punto sul futuro di alcuni talenti della società neroverde, partendo da Domenico Berardi: “Lui è cresciuto qui e ha sviluppato con noi un legame speciale. Oggi è uno dei migliori giocatori italiani, forse proprio il migliore, normale che possa esserci l’ambizione di voler andare in un grande club. Se arriverà una richiesta importante faremo valuteremo insieme il da farsi. La scorsa estate c’era la Fiorentina, ma l’offerta per noi non era congrua al valore del calciatore”.

Carnevali parla anche delle offerte per Gianluca Scamacca e Davide Frattesi, che come vi raccontiamo da tempo sono nel mirino dell’Inter, soprattutto per quanto riguarda l’attaccante: “65 milioni di euro potrebbero non bastare, noi non abbiamo necessità di vendere e alla fine potrebbe partire solo uno dei due. Sono giocatori importanti, di prospettiva: abbiamo parlato a suo tempo con la formazione nerazzurra, ma abbiamo avuto contatti con squadre italiane e straniere. A me farebbe piacere se restassero in Italia, ma credo ci siano più probabilità di ricevere offerte dall’estero”.

