Sassuolo, le condizioni di Berardi. Il report

Il Sassuolo ha aggiornato in merito alle condizioni dell’attaccante Domenico Berardi. Il numero dieci dei neroverdi ha rimediato un infortunio nell’ultima partita di Serie A pareggiata (2-2) alla Dacia Arena contro l’Udinese. Come dichiarato dal tecnico Alessio Dionisi: problema all’adduttore per il trascinatore degli emiliani. Il comunicato ufficiale del Sassuolo: “Per Domenico Berardi gli esami effettuati hanno evidenziato una sofferenza cicatriziale a livello dell’adduttore sinistro escludendo lesioni acute. Le condizioni del giocatore verranno poi valutate quotidianamente”.

Foto: Instagram ufficiale Sassuolo