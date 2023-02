Dionisi: “Berardi da valutare, problema all’adduttore”

L’allenatore del Sassuolo, Alessio Dionisi, ha parlato in conferenza stampa in seguito alla gara pareggiata alla Dacia Arena contro l’Udinese. Al 12′ Domenico Berardi, trascinatore dei neroverdi, è stato costretto a lasciare il campo per un dolore accusato. Ne ha parlato il tecnico: “Berardi ha avuto un problema all’adduttore, ha avuto una sensazione di un certo tipo. Dovrebbe essersi fermato in tempo, ma delle volte le sensazioni a caldo non sono giuste. Valuteremo con gli esami del caso. Lui è il nostro top player, cambia non averlo, abbiamo dato un vantaggio all’Udinese e una difficoltà a noi. Bajrami ha giocato in un ruolo non suo e ha fatto comunque bene”.

Foto: Sassuolo Instagram