Sassuolo, l’ad Carnevali: “Non sono arrivate offerte per Boga. Ecco quanto costa”

L’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha rilasciato anche alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport, in merito al futuro di Boga che ieri in un’intervista ha manifestato la sua intenzione di lasciare i neroverdi a fine stagione. “Il giocatore non si muove per meno di 40 milioni e visto che non sono arrivate offerte così formulate, Boga non è in vendita”.

FOTO: Twitter Sassuolo