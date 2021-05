Boga annuncia: “Lascio il Sassuolo. Seguire De Zerbi allo Shakhtar? Non chiudo nessuna porta”

Jeremie Boga lascia il Sassuolo. Nel corso di un’intervista a L’Equipe, l’ex Chelsea ha dichiarato di aver deciso di provare una nuova esperienza per il prossimo anno. “Da gennaio eravamo in trattative per il rinnovo, senza arrivare ad un accordo. Così abbiamo deciso con i dirigenti che mi sarei trasferito quest’estate. Dopo tre anni qui, ora è il momento giusto. Vorrei fare un passo avanti. Se c’è la possibilità di seguire l’allenatore, perché no. Dopodiché, ciò non significa che lo seguirò ovunque: dovremo vedere dove andrà, cosa succederà alla fine in questa stagione. Non chiudo nessuna porta”.

FOTO: Twitter Boga