Sarri sull’espulsione: “Saelemaekers ha fatto un gesto che non si fa a persone più anziane”

Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, ha parlato così ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta di San Siro per mano del Milan:

“L’espulsione? Saelemaekers ha fatto un gesto che a persone più anziane non si fa, poi è finito tutto con Ibra che gli ha fatto chiedere scusa. Cose di campo, niente di particolare”.

Sulla partita

“Dopo le soste hai sempre delle incognite, quando c’è la sosta per le Nazionali è un’incognita tripla. Sono partite incerte e le squadre come noi ancora non hanno una mentalità e una fisionomia ben definita, quindi ne soffriamo di più”.

Foto: Twitter Lazio