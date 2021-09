Il Milan fa festa con Leao e Ibra: Lazio battuta 2-0

Il Milan batte la Lazio e raggiunge il Napoli in testa alla classifica della Serie A. I rossoneri hanno portato a casa i tre punti con una rete per tempo. Ad aprire le danze Leao, che ben servito da Rebic fredda Pepe Reina dall’interno dell’area. Zlatan Ibrahimovic chiude le danze (sempre su assist del croato) al minuto 67, dimostrando di essersi ripreso alla grande dopo circa quattro mesi ai box. In mezzo un rigore sbagliato da Kessie a recupero inoltrato della prima frazione.

Foto: Twitter Milan