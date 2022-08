Sarri su Luis Alberto: “È stato male davvero. Ritorno in Spagna? L’ha condizionato per una parte di ritiro”

Maurizio Sarri, in conferenza stampa, ha parlato anche della situazione relativa a Luis Alberto. Lo spagnolo ha saltato alcuni allenamenti, giustificandosi tramite dei certificati medici. Tuttavia, in virtù delle voci di mercato che l’hanno riguardato, si credeva che dietro ci fossero motivazioni legate alla sua volontà di tornare in Spagna. L’allenatore della Lazio ha chiarito: “È stato male per davvero, c’è un referto medico. Quando tornò qui i primi allenamenti li fece con giramenti di testa, ha avuto una situazione abbastanza travagliata. Lo disse lui quelle che erano le sue aspettative, di un ritorno in Spagna e quindi penso che sia stato per una parte di raduno condizionato. Negli ultimi tre o quattro giorni però, da quando si sente meglio fisicamente, l’ho sentito molto partecipe”.

Foto: Twitter Lazio