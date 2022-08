Il retroscena: Luis Alberto, il Siviglia chiede una formula diversa. E Ilic aspetta la Lazio

I contatti tra Lazio e Siviglia sono andati avanti nella giornata di oggi. Malgrado le dichiarazioni di circostanza, il Siviglia è fortemente interessato a Luis Alberto. Il fatto che il Mago non sia partito con la sua squadra per l’amichevole di domani a Valladolid è ulteriore conferma che siamo in una fase molto calda della trattativa. Il Siviglia aveva chiesto inizialmente un prestito con diritto di riscatto, la Lazio ovviamente ha detto no, ora si sta lavorando sull’obbligo e si cercherà di trovare una quadratura sulle cifre. Lotito potrebbe accontentarsi di 20 milioni di base fissa con bonus che permettano di arrivare alla totale quadratura. Ricordiamo che, come anticipato tempo fa, la Lazio ha bloccato Ilic del Verona per sostituire Luis Alberto.

Foto: Instagram personale