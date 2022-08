Sarri risponde a Mourinho: “Noi abbiamo investito, non speso. La Roma seconda sarebbe una delusione”

Nel corso della conferenza stampa di presentazione di Lazio-Bologna, Sarri ha avuto modo di rispondere anche a Mourinho, che aveva sottolineato i tanti milioni spesi dai biancocelesti nel corso dell’attuale sessione di mercato: “Se sento la pressione dopo questo mercato? Ho fatto richieste in base alle esigenze della società. Non ho responsabilità. Noi non abbiamo speso, abbiamo investito. Se c’è qualcuno che ha speso sono loro. Ringrazio Josè per la fiducia, spero di accontentarlo, e proprio perché ho fiducia ti dico che il secondo posto della Roma sarebbe una delusione”.

Foto: Twitter Lazio