Mourinho applaude la Roma: “Sette milioni per 5 giocatori, è fantastico”

In occasione della conferenza stampa in vista di Salernitana-Roma, Mourinho ha parlato anche del mercato. L’allenatore giallorosso ha accolto nomi importanti, Dybala e Wijnaldum gli ultimi in ordine di tempo. Il portoghese non ha fatto bilanci poiché sarebbe prematuro farli con la sessione ancora aperta, ma ha voluto ugualmente applaudire la dirigenza per gli acquisti: “Abbiamo preso cinque giocatori utili per migliorare la nostra rosa, sono usciti alcuni calciatori importanti perché Mkhitaryan e Veretout erano titolari indiscussi: quest’ultimo era uno dei 12-13 giocatori più utilizzati. Abbiamo preso un bravissimo giovane portiere. C’è grande soddisfazione perché questi sono calciatori a cui io ho detto di sì. Bisogna fare un applauso, abbiamo speso 7 milioni per 5 giocatori, è fantastico: poi se mi chiedi se mi serve qualcosa in più, rispondo di sì, ma bisogna fare i complimenti”.

Foto: Twitter Roma