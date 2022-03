Sarri risponde a Mourinho: “È arrivato tardi, ho smesso di fumare da diversi giorni. Poi magari ricomincio”

Vigilia di conferenza anche per la Lazio. Maurizio Sarri ha voluto rispondere alla battuta di Mourinho sulle sigarette che il tecnico avrebbe fumato in questa settimana: “Io non ho alcuna rivalità con lui. Domani giocano Lazio contro Roma, non dobbiamo sentirci più importanti delle squadre. Ci ho parlato un paio di volte, mi ha fatto una buona impressione dell’uomo. La battuta? È arrivato tardi. Ho smesso di fumare da diversi giorni, poi magari ricomincio”.

FOTO: Twitter Lazio