Mourinho: “Sono contento. Ma Sarri oggi fuma le sue sigarette, mentre io devo recuperare i giocatori per domenica”

Parlando ai microfoni di Sky Sport dopo la partita pareggiata dalla sua Roma contro il Vitesse, con la quale ha conquistato in extremis il pass per i quarti di finale di Conference League, il tecnico di José Mourinho ha rivolto l’attenzione al derby con la Lazio in programma domenica prossima.

Queste le sue dichiarazioni: “Sono contento perché abbiamo passato il turno, non sono contento perché la Lazio sta fumando la sigaretta con Sarri e noi abbiamo giocato con tanti calciatori che saranno in campo domenica. Lui fuma oggi mentre io devo pensare a come recuperare i miei giocatori”.

Foto: Twitter Roma