Sarri: “Partita migliore della stagione per continuità, Rabiot ordinato. Mercato? Stiamo bene così”

L’allenatore della Juventus, Maurizio Sarri, è intervenuto a Sky Sport per analizzare la convincente vittoria maturata contro il Cagliari per 4 a 0: “Partita migliore della stagione come continuità, abbiamo giocato per 80 minuti come gli ultimi primi tempi giocati. Il pressing a tutto campo si può fare solo se si è ordinati e compatti. A volte non lo siamo stati, oggi sì. Ramsey ha fatto bene, sta trovando continuità dopo un periodo di infortuni. Ha fatto benissimo in difesa, nella fase offensiva poteva fare di meglio perché ne ha le qualità“.

Cuadrado

“Cuadrado in difesa è ordinato, è più disordinato nell’uno contro uno. Ha energia in fase di spinta, e contro squadre come il Cagliari che fanno densità al centro può diventare determinante”.

Abbondanza in attacco

“La difficoltà maggiore è allenare la squadra a supportare il tridente e il 4-3-3. Dalla parte di Cristiano, che vogliamo tenere alto, cambiano i movimenti difensivi e vanno studiati in allenamento”.

Calciomercato

“A Paratici pago una cena, mi ha tolto un mese di domande inutili. Il mercato non m’interessa, passo giorni senza chiedere al ds del mercato. Questa squadra è difficile da migliorare, soprattutto a gennaio. Rabiot ha fatto bene oggi, in crescendo. Le difficoltà che ha avuto gliele ho create io mettendolo a destra, è stato ordinato e in posizione”.

De Ligt

“De Ligt diventerà uno dei più forti del mondo. Ha fatto un percorso devastante in pochi mesi: nuova mentalità, nuovo stile di vita, il tutto giocando ogni tre giorni. Qualche acciacco fisico è normale. Demiral sprizza energia, è in salute e mi sembra giusto sfruttare chi è in fase positiva”.

Foto: Twitter Juventus