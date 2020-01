Juve show (4-0 al Cagliari), Cristiano Ronaldo fa incetta di record

Doveva essere la giornata di Zlatan Ibrahimovic, la scena invece se la prendono la Juventus e Cristiano Ronaldo. I bianconeri travolgono per 4 a 0 il Cagliari, grazie a una tripletta del portoghese e a un gol di Higuain. I sardi giocano una partita ordinata, poi un’ingenuità di Klavan al 49′ permette all’undici di Sarri di sbloccare il match e di metterlo in discesa. Vittoria fondamentale per la Juventus, che riparte dopo la sconfitta in Supercoppa italiana contro la Lazio. Cristiano Ronaldo, dalla sua, festeggia il successo e due nuovi record personali: con la tripletta ai sardi, il numero 7 ha toccato la quinta partita consecutiva con gol in Serie A. Inoltre il Cagliari è la sua 18a vittima in Italia: l’attaccante ha segnato contro tutte le squadre del nostro campionato contro le quali ha giocato.

Foto: Twitter Juventus