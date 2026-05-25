Sarri, non c’erano strette di mano con il Napoli. L’Atalanta al traguardo

25/05/2026 | 16:25:11

Maurizio Sarri sarà il nuovo allenatore dell’Atalanta, confermate le nostre anticipazioni degli ultimi giorni. A conferma che non c’erano strette di mano con il Napoli, come avevano raccontato: forse un modo per mettere pressione, di sicuro una notizia infondata. Nel senso che Sarri è stato contattato, ha valutato e ha preferito fare altre scelte. Adesso aspettiamo la conferma di quanto svelato nei giorni scorsi e fino alla serata di ieri, non dimenticando che nel maggio 2025 Sarri era stato contattato dall’Atalanta che poi aveva virato su Juric con successivo accordo tra il Comandante e la Lazio. Adesso confermiamo: incontro con Lotito per risolvere il contratto (la Lazio ha scelto Gattuso, a conferma dei contatti a sorpresa raccontati sabato scorso in esclusiva) e poi la firma con la Dea. Contratto base di almeno due anni con opzione e possibile estensione per un triennale, solo dettagli da definire. Ingaggio da circa tre milioni a stagione. Ci siamo: Maurizio Sarri e la Dea promessi sposi.

Foto: X Lazio