Esclusiva: Gattuso, sirene anche dalla Turchia. E dialoghi recenti con la Lazio

23/05/2026 | 18:04:47

Rino Gattuso vuole ripartire, ma alle condizioni giuste. La delusione per non essere andato al Mondiale con la Nazionale è una ferita aperta e non potrebbe essere diversamente, pur avendo profuso il massimo impegno. Vi abbiamo già parlato del Torino, sarebbe la prima scelta ma abbiamo aggiunto che non c’erano accordi sul salario (soprattutto quello relativo al suo staff) e le cose non sono cambiate. Gattuso non ha fretta, intanto è arrivata una proposta dalla Turchia (dall’Amedspor neo-promosso) che difficilmente sarà approfondita, possono esserci altre opzioni dall’estero. Ma la novità è che negli ultimissimi giorni ci sono stati contatti con la Lazio, possibile che ci siano altri dialoghi, di sicuro Gattuso entra in una lista ristretta di candidati per la panchina biancoceleste in compagnia di Palladino e Pisacane.

Foto: X Azzurri