Sarri: “L’Inter la più forte del campionato. Inzaghi tra i migliori allenatori? Lo era già alla Lazio”

Alla vigilia del match tra contro l’Inter, Maurizio Sarri è intervenuto in conferenza stampa. L’allenatore, chiamato a esprimersi sulla linea difensiva e su quanto si aspetti in più dalla retroguardia: “Dalla linea difensiva è riduttivo. L’Inter è forse la squadra più forte del campionato, sia tecnicamente che fisicamente. Ha dei valori assoluti di grandissimo livello, è tra le favorite per vincere il campionato. Non è facile affrontarla, fare una fase difensiva di alto livello dipende da tutta la squadra, non solo dalla linea dietro. Spero che la squadra possa confermarsi”.

Poi, sui cambi da fare in vista di un vero tour de force a cui sarà sottoposto il gruppo: “Non faccio rotazioni scientifiche, le faccio in base a quello che vedo durante gli allenamenti. Penso partita dopo partita. Programmare le rotazioni oggi secondo me è un errore, penso che le rotazioni verranno naturali a un certo punto”.

Infine su Inzaghi: “Ora tra i top? Lo era già alla Lazio, ha fatto un ciclo importante. Adesso allena una squadra potenzialmente più forte ed entra in un numero più ridotto ancora”.

Foto: Twitter Lazio