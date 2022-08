Inzaghi: “Sappiamo che affrontiamo una grande squadra. Immobile? Speriamo che domani si riposi”

Simone Inzaghi in conferenza pre Lazio–Inter, big match che aprirà la terza giornata di campionato, ha risposto alle domande dei giornalisti e si è soffermato sull’importanza della gara che i nerazzurri affronteranno domani nella trasferta di Roma. Queste le sue parole: “Sappiamo che affrontiamo una squadra forte, si è migliorata nell’organico. Ha mantenuto tutti i giocatori più forti, sappiamo che dovremo fare una gara di personalità e carattere. Troveremo una squadra preparata e organizzata, stadio importante”.

L’allenatore Simoni Inzaghi ha speso alcune parole su Ciro immobile: “Immobile? mi lega un grandissimo affetto, ha fatto stagioni importantissime con me. L’ha rifatto con Sarri. So che è una partita particolare per tutti, ci teniamo tutti particolarmente. Speriamo che Ciro segni sempre ma magari domani si riposa una partita”.

Foto: Sito Ufficiale Inter