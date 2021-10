Sarri: “Ai ragazzi ho detto se restiamo così in partita non la perdiamo mai”

Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, ha parlato così del successo ottenuto contro l’Inter a DAZN:

“Siamo andati sotto su un rigore ma eravamo in partita. Come ho detto alla squadra, se restiamo in partita così non perdiamo mai, infatti è bastato un episodio per capovolgerla”.

Si diverte ancora Sarri?

“Io sono un allenatore da campo. Mi diverto in campo, a preparare la squadra e a far migliorare i giocatori e ti trovi coinvolti un calcio che accelera i tempi. Quando giochi tre volte in una settimana non puoi migliorare i giocatori. Sta diventando un lavoro diverso e a me, sinceramente, piace meno”.

Foto: Twitter Lazio