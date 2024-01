Saponara, svolta turca e Ankaragucu confermati: siamo in dirittura

Riccardo Saponara giocherà in Turchia, come anticipato. E l’Ankaragucu è sul punto di spuntarla sul Karagumruk. Il nome del club turco, attualmente all’undicesimo posto in classifica, lo avevamo fatto poco fa, il trequartista troverà il difensore ex Hellas Cetin (in prestito dalla scorsa estate). Già nella tarda mattinata Saponara aveva deciso di accettare la proposta, a poche ore dalla sfida contro il Frosinone. E le nostre indiscrezioni sono state confermate, siamo in dirittura.

Foto: Instagram Hellas Verona