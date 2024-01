Esclusiva: Saponara ai saluti, in arrivo un’offerta dalla Turchia

Riccardo Saponara si prepara a lasciare il Verona. Il trequartista classe 1991 (32 anni compiuti lo scorso dicembre) è in scadenza il prossimo luglio e ha deciso di accettare un’offerta in arrivo dalla Turchia. Siamo in uno stato avanzato: in pressing il Karagumruk, ma c’è anche una proposta molto importante dell’Ankaragucu dove gioca il difensore centrale Cetin, ex Verona. La Turchia aspetta Saponara.

Foto: Instagram Hellas Verona