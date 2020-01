Saponara si presenta: “Arrivo con grandi motivazioni, voglio salvare il Lecce. Liverani mi ha convinto”

Riccardo Saponara è un nuovo giocatore del Lecce. Un’operazione di mercato che vi abbiamo raccontato con dovizia di particolari già dallo scorso 7 gennaio, e annunciata ufficialmente dal club un paio di giorni fa. Il calciatore si è presentato oggi in conferenza stampa ai suoi nuovi tifosi: “Arrivo qui con grandi motivazioni, voglio raggiungere la salvezza con questa squadra. Ho trovato un gruppo di calciatori importanti, adesso tocca a me ripagare la fiducia. Sto bene, sono contento di avere un’opportunità importante come quella che mi ha presentato il Lecce. Ora tocca al mister decidere quando utilizzarmi“.

Liverani

“In carriera sono stato allenato da tanti tecnici importanti. Ma Canzona e Martusciello hanno contribuito tanto alla mia crescita come uomo e calciatore. Liverani? È molto esigente e soprattutto ha ancora i piedi da calciatore (sorride, ndr). Si basa molto sul possesso e sulla gestione del pallone, la sua convinzione mi ha portato a venire qui”.

Al Milan

“Milano mi ha travolto emotivamente in modo positivo, ogni calciatore ha dei propri step nella carriera. Mi è servita quell’avventura per gestire le annate successive. Il mio percorso lo conoscete, non voglio pensare al passato ma godermi il presente a Lecce”.

Foto: sito Lecce