Un obiettivo già identificato, e che vi avevamo anticipato. Dopo Deiola e l’assalto a Ionita, il Lecce sta per sbloccare anche l’operazione Saponara. Contatti positivi negli ultimi minuti, c’è il via libera della Fiorentina, il trequartista classe ’91 lascerà il Genoa dopo un’avventura che non gli ha dato grandi soddisfazioni. E sta per ripartire da una nuova esperienza in Salento.

Foto: Instagram giocatore